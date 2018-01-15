В Бийске выставлен на продажу автосалон Nissan. Цена вопроса — 88 888 888 рублей, впрочем, продавец готов пойти на уступки, следует из объявления на сайте Avito.ru.

Здание находится на земельном участке в 2,3 га и занимает площадь 2840 кв. м. Оба объекта недвижимости принадлежат продавцу на праве собственности.

Из сообщения следует, что здание может быть перепрофилировано под торговый центр. Автоцентр находится на магистрали М-52 перед въездом в Бийск, по адресу: переулок Шубенский, 65.

Двухэтажное здание сдано в эксплуатацию в 2014 году. Кроме автосалона, здесь есть торговые площади, подсобные и офисные помещения, кафе-бар, зона приемки и ремонта автомобилей, мойка.

Стены здания — каркасно-металлические (сэндвич-панели). Отопление – природный газ, вода центральная, канализация местная, система кондиционирования и вентиляции. Организована парковка и площадка для хранения транспорта. Объект полностью готов к эксплуатации, сказано в объявлении.Добавим, ранее автоцентр "АНТ" (официальный дилер Nissan в Алтайском крае) два года продавал и обслуживал в Бийске автомобили под японским брендом. Однако в 2016 году было решено остановить работу автосалона во втором по величине городе Алтайского края из-за сильного падения рынка.