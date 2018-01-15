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В Алтайском крае открылась пятая ледовая дорога через реку Обь. Каждый день специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ по региону ведут мониторинг ледовой обстановки: замеряют толщину льда и определяют его прочность.

В ведомстве уточняют, что сегодня список переправ через реку выглядит следующим образом:

Каменский район (г. Камень-на-Оби – пр. Островная, грузоподъёмность 12 тонн), открыта с 13.12.2017;

Быстроистокский район (с. Быстрый Исток — с. Акутиха, 7 тонн), с 15.12.2017;

Усть-Пристанский район (с. Вяткино — с. Клепиково, 10 тонн), с 18.12.2017;

Усть-Пристанский район (с. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха, 10 тонн), с 21.12.2017;

Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня, 2,5 тонны), с 12.01.2018.

Спасатели напоминают, что выход машин на лед за пределами организованных ледовых переправ запрещен. За данное нарушение может грозить штраф в размере от 100 до 1000 рублей.

Также в сообщении говорится, что на лед необходимо выходить в светлое время суток, ступать по нему осторожно и обходить подозрительные места. "Безопаснее всего передвигаться по прозрачному, с зеленоватым оттенком льду. При движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров, не спешить", — уточняется в тексте. Если же лед начал трещать, нужно вернуться назад тем же путем.

Подчеркивается, что выходить на лед пьяным недопустимо, а во время подледной рыбалки запрещено пробивать много лунок рядом, скапливаться большими группами на одном месте, пробивать лунки на переправах, а также располагаться у края льда.

"Если лед все же проломился и вы оказались в воде, нужно широко раскинуть руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот. Самое главное – не паниковать", — говорится в сообщении.

Помощь провалившемуся должны оказывать не больше двух человек. Необходимо лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Также можно лечь на лед цепочкой, держа друг друга за ноги.