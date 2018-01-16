Женщина-эпоха, яркая, эпатажная, харизматичная и любимая миллионами поклонников певица Ирина Аллегрова 22 марта приедет в краевую столицу с праздничным концертом "МОНО...". Премьера этой программы состоялась в марте 2017 года в спорткомплексе "Олимпийский", а теперь услышать ее могут и барнаульцы. Концерт пройдет во Дворце спорта. Начало в 19:00.

Напомним, что артистка стала профессором, академиком и кавалером Орденов Петра Великого и "Рубиновый крест" за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление России. Также она многократный лауреат самых престижных российских и международных премий и наград в области популярной музыки.