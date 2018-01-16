23 марта в театре драмы состоится концерт Ирины Дубцовой "Лучшее и новое". Как рассказывают организаторы мероприятия, это будет зрелищное, самобытное, профессиональное шоу с потрясающей энергией и живым звуком, а зрители смогут услышать полюбившиеся публике известные хиты, такие как "О нем", "Кому? Зачем?", "Москва – Нева", "Люби меня долго".

"Вас ждут любимые и новые песни, яркое шоу, незабываемая энергетика и приятные воспоминания. Обладая высоким исполнительским мастерством, безупречным вкусом и репертуаром, любимым миллионами, Ирина не перестаёт заряжать своей энергией и удивлять творческими достижениями. Все концерты Ирины Дубцовой проходят только с живым звучанием, что делает её еще ближе к своим поклонникам", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".

Напомним, что Ирина – обладатель Премии "МУЗ ТВ", "Золотого граммофона", 15-кратный лауреат премии "Песня года", лауреат премии "Шансон года" за хит "Я тоже его люблю" (в дуэте с Любовью Успенской), победительница проектов Первого канала "Фабрика звезд 4" и шоу перевоплощений "Точь – в – точь".