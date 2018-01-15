Фото: facebook.com

Резня в пермской школе началась после того, как два вооруженных ножами подростка устроили драку. Их пытались разнять учителя и другие школьники, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Причиной конфликта в ведомстве назвали личную неприязнь. Также уточнили, что драка произошла во время урока.

Подозреваемые уже задержаны. В ближайшее время будет проведен допрос.

Напомним, ранее власти сообщили, что на школу №127 могли напасть "двое преступников в масках".

Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что всего пострадали девять учеников и педагог. Тяжелые ранения получили учительница и 16-летний парень, сейчас их оперируют.

В результате ЧП из школы было эвакуировано около 700 детей, уроки отменили.

По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело.