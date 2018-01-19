Танец длиною в жизнь: как в Барнауле появилась школа ирландских танцев

На этой неделе в гостях традиционной рубрики "Завтрак со стартапом" на Amic.ru сразу две очаровательные девушки. Это основатель школы ирландских танцев "Аваллон" в Алтайском крае Мария Цимфер, сейчас она чемпионка Сибири и Восточной Европы, живет в Москве, работает преподавателем ирландских танцев, участвует в международных мероприятиях, и Ульяна Рудько, действующий руководитель школы, прошедшая обучение у признанных мастеров и защитившая две первые ступени экзаменов во Всемирной Ассоциации ирландских танцев на официальный статус преподавателя. За уютное место для беседы благодарим бизнес-кафе кинотеатра "Пионер".

Корреспондент: Мария, Ульяна, танцевальная школа "Аваллон" входит во Всемирную Ассоциацию ирландских танцев. А есть еще в Барнауле подобные школы?

Мария Цимфер: Нет, только мы. В Сибири теперь уже много таких школ, но в Барнауле только одна. Сейчас в Томске, Омске, Красноярске (и не только) есть многочисленные школы. А лет десять назад были только небольшие компании, интересовавшиеся ирландской музыкой и танцами. Потом из них выросли школы. В России направлению всего-то лет 18. Скромный возраст для танцев.

Корр.: Барнаул и ирландская культура, кажется, так далеки друг от друга. Как появилось такое танцевальное направление? Всё началось с вас, Мария?

М.Ц.: Да, можно и так сказать. Лично для меня всё началось ещё с детства. Танцами я занималась с шести лет. Сначала в ансамбле народного танца "Калинка", потом был клуб исторической реконструкции. Однажды меня пригласили быть представителем танцевального фестиваля в Алтайском крае. Были там и ирландские танцы. Потом прошло несколько мастер-классов в Барнауле.

На момент этих мастер-классов у меня была травма, и я не могла в них участвовать, только наблюдать. Мне понравились танцы, хотя не больше, чем многие другие направления. Но я все же решила освоить несколько простейших танцев первого уровня, поэтому стала самостоятельно заниматься. Внезапно я обнаружила, что у меня не получается с первого раза даже запомнить последовательность, не то что технически верно все выполнить! Я стала упорствовать. И втянулась, увлеклась.

В ирландские танцы нельзя "прийти, увидеть, победить". Да, это весело. Да, это красиво. Но это и физический труд, упорные тренировки. Вот что меня зацепило.

Наша школа появилась на базе историко-культурного центра "Аваллон". Тогда многие из нас увлеклись этим приключением. Кто-то ушел, кто-то остался. Я осталась. Думаю, что навсегда. Хотя я училась на дизайнера-архитектора.

Ульяна Рудько: А я училась на инженера по охране труда и технике безопасности. Но со своей настоящей профессией тоже познакомилась в школе старинных танцев. На ирландские танцы я пришла уже в "Аваллон". И осталась. Теперь преподаю.

Корр.: Что дают ирландские танцы?

М.Ц.: Выносливость, прямую осанку, уверенность в себе, умение держаться на публике. И эмоции, потрясающие эмоции.

У.Р.: О да, это огромное удовольствие. А еще это возможность посмотреть другие города, страны (успешные ученики и преподаватели представляют школу на соревнованиях – от межрегиональных до мировых — прим. ред.). Это расширение границ своего тела и границ мира.

М.Ц.: Были случаи, когда желание заниматься танцами помогало преодолевать некоторые физические ограничения, с которыми человек мог бы смириться, если бы у него не было такой мотивации.

Корр.: Мария, вы сказали, что ирландские танцы — это сложно.

М.Ц.: Да, здесь сложные движения ног. Нужно правильно прыгать, уметь переносить вес, слышать и держать ритм, иметь хорошую растяжку. Но работают не только ноги, ты должен контролировать всё тело.

Корр.: Наверное, требуются постоянные тренировки?

М.Ц.: Если ты занимаешься этим профессионально, как мы с Ульяной, то да. Нужно все время поддерживать форму, оттачивать мастерство. Если для себя, то достаточно заниматься два-три раза в неделю.

Один мой друг говорит: занятие с преподавателем — это шведский стол. Ты приходишь, всё набираешь себе на тарелку, а потом отходишь за свой стол, и тебе надо тщательно все самому пережевать. Никто за тебя этого не сделает.

Корр.: Чтобы прийти на ирландские танцы, нужна танцевальная подготовка?

М.Ц.: Не обязательно. Она может помогать, а может и мешать. Главное – хотеть танцевать. Остальное — детали.

Корр.: А вообще стоит в танцы приводить ребенка, или человек должен сам сначала увидеть и захотеть, как это произошло у вас обеих?

У.Р.: Оба варианта возможны. Очень часто родители сами приводят деток. Многие пробуют и остаются. А есть те, кто сам приходит, но не влюбляется, бросает.

Корр.: С какого возраста можно начинать занятия танцами?

У.Р: Оптимально – с семи. Я пробовала даже с пятилетними, но они еще не схватывают.

М.Ц.: В Ирландии дети преподавателей или у кого в семье есть танцоры, и с двух лет начинают.

Корр.: А групповые занятия — это эффективно?

У.Р: Да. Особенно в детских группах. Дети сами по себе очень социальные, им интереснее в группе, да и повторять движения проще, понятнее.

Корр.: Взрослые люди приходят?

У.Р: Бывает. Ко мне на занятия ходит 63-летняя женщина со своей внучкой. Не поверите, она увидела на одном из центральных каналов выступление девочки-танцора и загорелась. Женщина сама очень активная, ходит в спортзал. И у нее неплохо получается. Да, более зажатые мышцы, но отличная координация и ритмический слух. Бабушка в чем-то даже обходит внучку.

М.Ц.: Меня восхищают такие люди, которые после выхода на пенсию не ставят на себе крест. Учатся новому.

Корр.: Танцуют только девушки?

М.Ц.: Парни есть, но их немного. Здесь в основном сольные номера. Так что это не проблема. Не нужно искать партнера по возрасту, росту, весу.

Корр.: Есть такое распространенное мнение, что мужчины танцуют и шотландские, и ирландские танцы в юбках, точнее, в килтах.

М.Ц.: В килтах ирландские танцы не танцуют. Это шотландский национальный элемент одежды, а не ирландский. Как-то так случилось, что килты попали и в ирландские танцы, и долгое время были обязательным атрибутом парней-танцоров. Но сейчас парни танцуют в брюках, никто не заставляет их надевать килты.

У людей вообще смутное представление о том, что такое ирландские танцы. Но когда вы увидите это — на всю жизнь запомните.

Корр.: Костюмы, наверное, шьете только на заказ? Такого явно не купишь в магазине.

М.Ц.: Исключительно на заказ. И очень непросто объяснить швее, что тебе нужно. Профессионально пошивом таких костюмов в России занимаются единицы. Нужно много вышивки, аппликации, стразов, покрой юбки очень сложный. В Европе на соревнованиях встречаем костюмы стоимостью до нескольких тысяч евро. Очень красиво.

Но одежда — это не главное. Начинаем все мы, конечно, с обычных юбок и водолазок. А там уже кто как пожелает.

Корр.: А в ирландских танцах что-то с годами меняется? Появляются новые движения, костюмы?

М.Ц.: Конечно! Хотя базовые вещи неизменны, ирландские танцы, как и любое искусство, живут своей жизнью. Становятся популярными некоторые движения, некоторые используются все реже. Сейчас, например, все больше внимания уделяется растяжке. Те же самые традиционные движения выполняются с гораздо большей амплитудой, чем всего лет 10 назад. Но это не главное.

Корр.: А что главное?

М.Ц.: В ирландском танце самое главное – ритм, попадание в музыку. Это гораздо сложнее, чем кажется. И, я уже говорила, это постоянная работа.

Я занимаюсь девять лет, но всё еще передо мной большой путь, многому нужно научиться, есть куда развиваться. У меня всегда были высокие требования. До сих пор бывает тяжело. Я многое перепробовала, и это самый сложный танец.

Корр.: Ирландские танцы изменили вашу жизнь?

М.Ц.: Полностью. Моя жизнь точно разделилась на до и после. Еще в институте, когда я только начинала, родители забеспокоились, что я отвлекаюсь от учебы и трачу все больше времени на танцы. А ведь перед этим я специально ушла из ансамбля народного танца, чтобы сосредоточиться на образовании. Но в итоге именно танцы сделали мою жизнь такой замечательной: я путешествую и занимаюсь любимым делом. И родители с тех пор меня только поддерживали.

Корр.: Сейчас вы живете в Москве?

М.Ц.: Да, но часто приезжаю в Барнаул по семейным делам и в гости к друзьям. В каждый мой визит прихожу в "Аваллон", мы проводим совместные занятия. Я как виртуальный преподаватель: привожу новые идеи, поправляю неточности, рассказываю о новостях в мире ирландских танцев.

Корр.: Много барнаульцев вот так, как вы, отправились на покорение ирландских танцев?

М.Ц.: Честно говоря, не знаю таких. Среди моих знакомых, а наше сообщество довольно тесное, я не помню никого, кто вот так же переехал. Много тех, кто активно занимается, развивает культуру в своих городах. И это здорово.