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Полицейские в Заринском районе задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов к нему. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что стражи порядка нашли и изъяли незаконно хранящуюся винтовку "Восток" калибра 5,6 мм в доме 42-летнего жителя станции Смазнево. Также у мужчины находилось несколько патронов к ней. По словам подозреваемого, он нашел оружие на усадьбе родственника, а затем решил оставить его себе.

Итоги экспертизы показали, что винтовка является нарезным огнестрельным оружием, которое пригодно для стрельбы.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Подчеркивается, что подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.