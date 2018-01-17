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Найди тайник и выиграй спецобувь от магазина "Мангуст"

, ИА "Амител"
Шанс получить высококачественные ботинки, зимний комплект или сертификат со скидкой есть у каждого участника

Магазин обуви специального назначения "Мангуст" в Барнауле, официальный представитель белорусской фирмы "Бутекс", объявил о проведении зимнего розыгрыша. Среди представленных призов — сертификаты номиналом 1000 рублей, зимние комплекты и в качестве суперприза — ботинки с высокими берцами.

Такую обувь отличают надежность и долговечность, так как при ее изготовлении используются исключительно высококачественные износостойкие материалы – это натуральная кожа и шерсть (в летних вариантах – лен и стопроцентный хлопок), прочнейшие нетканые материалы и усиленный термопластик. В ассортименте "Мангуста" — кроссовки, сапоги, берцы, ботинки по доступным ценам, которые уже по достоинству оценили как бойцы Росгвардии и различных армейских спецподразделений, так и гражданские любители экстрима, активного отдыха, охотники и рыболовы. 

Приняв участие в розыгрыше, любой может стать обладателем отличной обуви. Для этого необходимо найти по заданным координатам и забрать специальный купон-наклейку (фото справа), который дает право на получение приза. Так, "Мангуст" предлагает зимний геокэшинг – игру с применением спутниковых навигационных систем, состоящую в нахождении тайников, спрятанных организатором розыгрыша:

- Сертификат на 1000 рублей (N 53`22.411 E 83`40.127);

- Сертификат на 1000 рублей (N 53`19.484 E 83`47.990);

- Ботинки м.35 Rush с высокими берцами (N 53`16.924 Е 83`37.836);

- Зимний комплект: термоноски AVI – outdoor (N 53`18.511`; E 83`41.975`).

По найденным купонам можно получить гарантированный выигрыш в магазине обуви "Мангуст". Срок проведения розыгрыша — 2 недели. При этом каждый из участников может получить только один приз. Подробности об условиях акции необходимо уточнять в магазине или в социальных сетях — Instagram, группе "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Оценить качество и прочность обуви можно, посетив магазин "Мангуст". Ассортимент достаточно широк и удовлетворит вкус самого взыскательного клиента. Здесь можно купить обувь в наличии и под заказ, которая подойдет как для профессиональных военных, так и для любителей экстрима, а значит, людям, предпочитающим надежную, крепкую и высококачественную обувь.

Магазин обуви специального назначения "МАНГУСТ":
г. Барнаул, ул. Малахова, 89,
тел. 8-996-700-40-99
Режим работы: пн-пт с 10 до 20 ч., сб-вскр с 11 до 19 ч.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2018 08:33
- гость -

закладки сделали? ))

0  0
17.01.2018 08:53
- гость -

Данунафиг... У черта на рогах.

0  0
17.01.2018 09:17
Александр

Приветствуем любителей активного отдыха! Координаты точек:
ТЕРМОНОСКИ+ пропитка (N53°18.511';
E83°41.975')
Булыгино,
Ботинки (N53°16.924';
E83°37.836')
Борзовая Заимка,
Скидка 1000р. (N53°19.484';
E83°47.990')
Речной вокзал,
Скидка 1000р. (N53°22.411';
E83°40.127') Докучаево.
Всем удачи! Подробности по ссылкам в соцсетях

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