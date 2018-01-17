Магазин обуви специального назначения "Мангуст" в Барнауле, официальный представитель белорусской фирмы "Бутекс", объявил о проведении зимнего розыгрыша. Среди представленных призов — сертификаты номиналом 1000 рублей, зимние комплекты и в качестве суперприза — ботинки с высокими берцами.

Такую обувь отличают надежность и долговечность, так как при ее изготовлении используются исключительно высококачественные износостойкие материалы – это натуральная кожа и шерсть (в летних вариантах – лен и стопроцентный хлопок), прочнейшие нетканые материалы и усиленный термопластик. В ассортименте "Мангуста" — кроссовки, сапоги, берцы, ботинки по доступным ценам, которые уже по достоинству оценили как бойцы Росгвардии и различных армейских спецподразделений, так и гражданские любители экстрима, активного отдыха, охотники и рыболовы.

Приняв участие в розыгрыше, любой может стать обладателем отличной обуви. Для этого необходимо найти по заданным координатам и забрать специальный купон-наклейку (фото справа), который дает право на получение приза. Так, "Мангуст" предлагает зимний геокэшинг – игру с применением спутниковых навигационных систем, состоящую в нахождении тайников, спрятанных организатором розыгрыша:

- Сертификат на 1000 рублей (N 53`22.411 E 83`40.127);

- Сертификат на 1000 рублей (N 53`19.484 E 83`47.990);

- Ботинки м.35 Rush с высокими берцами (N 53`16.924 Е 83`37.836);

- Зимний комплект: термоноски AVI – outdoor (N 53`18.511`; E 83`41.975`).

По найденным купонам можно получить гарантированный выигрыш в магазине обуви "Мангуст". Срок проведения розыгрыша — 2 недели. При этом каждый из участников может получить только один приз. Подробности об условиях акции необходимо уточнять в магазине или в социальных сетях — Instagram, группе "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Оценить качество и прочность обуви можно, посетив магазин "Мангуст". Ассортимент достаточно широк и удовлетворит вкус самого взыскательного клиента. Здесь можно купить обувь в наличии и под заказ, которая подойдет как для профессиональных военных, так и для любителей экстрима, а значит, людям, предпочитающим надежную, крепкую и высококачественную обувь.

Магазин обуви специального назначения "МАНГУСТ":

г. Барнаул, ул. Малахова, 89,

тел. 8-996-700-40-99

Режим работы: пн-пт с 10 до 20 ч., сб-вскр с 11 до 19 ч.