24 марта на сцену театра драмы выйдет группа "Аквариум". Музыканты подготовили для любителей рок-н-ролла программу "Время N". Начало концерта запланировано на 19:00.

"В 2016-м вышел десятый сольный альбом Гребенщикова "Золотой букет", пару песен из которого автору наверняка захочется проверить на публике. А если представить себе всю дискографию "Аквариума", включая пластинки, начиная с "Искушения Святого Аквариума" 74-го года и заканчивая "Песнями Нелюбимых" 16-го, получится концерт длиною в жизнь, который не под силу будет ни отыграть, ни отслушать. Вы услышите только то, что пожелает спеть автор, и то, что вам удастся отвоевать своими просьбами, записками и хоровым скандированием. Общими усилиями классный концерт может получиться", — говорят в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".