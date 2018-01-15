Борьбу с пестицидами и агрохимикатами отложили на Алтае еще на год

Предварительно в 2019 году Алтайский край получит федеральные средства на обезвреживание хранящихся на территории региона запрещенных к применению пестицидов (ЗУП) и агрохимикатов. Речь о 1,45 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 15 января, сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.

Эти средства придут в регион по федеральной программе "Национальная система химической и биологической безопасности РФ".

"Программа будет выполнена в любом случае. Наш регион в приоритете в данной программе", — заверил Владимир Попрядухин.

По словам министра, в 2017 году регион получил транш в несколько десятков миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. Основные средства должны поступить в Алтайский край только в 2019 году.

Власти региона направили обращение с просьбой увеличить финансирование.

Еще в прошлом году Владимир Попрядухин рассказывал журналистам, что главное в реализации программы на Алтае — запуск временной промышленной установки по обезвреживанию хранящихся на территории региона запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов.

Переработать требуется около пяти тысяч тонн отходов агрохимии.

Предварительное место размещения – Бийский район. Места временного захоронения таких отходов расположены в Бийском и Курьинском районах.