Фото: mirnastroenee.ru

Двое рабочих в Яровом получили ожоги в результате порыва трубы на местной ТЭЦ в ночь на 15 января, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

"В ночь с 14 на 15 января на территории муниципального унитарного предприятия "Яровской теплоэлектрокомплекс" произошел порыв трубы с горячей водой. В результате пострадали двое рабочих подрядной организации, осуществлявших ремонт мельницы по перемолу угля, расположенной вблизи котла", — отметили в СКР.

Порталу Amic.ru в ведомстве также уточнили, что инцидент случился на той самой ТЭЦ, где в ночь на 15 января произошел технологический сбой и снижение температуры подачи теплоносителя.

В результате инцидента один рабочий получил серьезные термические ожоги и был доставлен в больницу, а второму медпомощь оказали на месте.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.