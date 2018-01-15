Автомобили и котельные выбросили в воздух Алтая 455 тысяч тонн грязи

Более 455 тысяч тонн загрязняющих веществ образовано на территории Алтайского края в 2016 году. Половина загрязнителей — автомобили, вторая половина — предприятия по выработке тепла и электроэнергии. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин на пресс-конференции в понедельник, 15 января, передает корреспондент портала Amic.ru.

"На территории Алтайского края в 2016 году образовано более 455 тысяч тонн загрязняющих веществ. Это больше уровня 2015 года на 1,7%", — сообщил министр.

Такие данные приведены в госдокладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2016 году".

По выбросам загрязняющих веществ Алтайский край — пятый регион в Сибири.

51,7% выбросов в воздух производит наземный транспорт. Остальные 48% приходятся на стационарные источники загрязнения. Основные объекты из сферы угольной энергетики. "Передовиками" являются "Алтайкокс", "Бийскэнерго", "Сибирская генерация", барнаульская ТЭЦ-3.

"Незначительно, но подросли показатели по выделению оксида углерода, оксида серы и оксида азота", — добавил чиновник.

По данным Минприроды на конец 2017 года, в крае 20 тысяч 702 стационарные установки по загрязнению атмосферного воздуха.

С одной стороны, это вызывает обеспокоенность, подчеркнул Попрядухин. Тем более что основная территория Алтайского края расположена в зоне повышенного природного потенциала загрязнения атмосферы. Это затрудняет развеивание вредных веществ и способствует их накоплению в атмосфере.

Но, с другой стороны, добавил министр, это соответствует данным по росту промышленного производства на Алтае.

Для снижения негативных последствий ведется по возможности техперевооружение на таких предприятиях, а также перевод потребителей со старых котельных на новые тепловые станции, как происходит в Барнауле и Рубцовске.