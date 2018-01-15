"Кошелек" под охраной: МТС застраховала деньги своих клиентов

МТС и ООО "Зетта Страхование" объявили о запуске страхования денежных средств в сервисе "Кошелек МТС Деньги" от рисков хищения.

Возмещению подлежат средства клиента до 10 000 рублей, похищенные злоумышленниками в результате заражения пользовательского устройства вредоносным программным обеспечением или введения пользователя в заблуждение посредством социальной инженерии. Страховку оплачивает МТС, пользователю сервиса она обходится бесплатно.

Страхование предоставляется на территории России всем пользователям "Кошелька МТС Деньги", прошедшим идентификацию в сервисе[1]. При наступлении страхового случая достаточно заблокировать сервис "Кошелек МТС Деньги", позвонив в контактный центр МТС, а затем обратиться в салон связи оператора с письменным заявлением о получении возмещения с указанием суммы и даты несанкционированной транзакции. Возмещение в виде электронных денежных средств зачисляется на счет сервиса в течение 10 дней.

"Кошелек МТС Деньги – многофункциональный сервис, который позволяет объединить все способы оплаты и включить в себя повседневные платежи и денежные переводы. Именно поэтому нам важно сделать этот сервис не только удобным, но и безопасным. МТС внедряет современные программные и организационные решения для защиты своих абонентов от мошенничества, а сегодня мы с нашими партнерами предоставляем страхование денежных средств в инновационном платежном сервисе "Кошелёк МТС Деньги", — отметил директор департамента финансовых технологий МТС Андрей Макаров.

Генеральный директор "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов заявил, что защита электронных инструментов платежа становится всё более актуальной и в России действуют программы страхования для операций с использованием банковских карт, но компания "Зетта Страхование" шагнула дальше, предложив страховой продукт для держателей электронных кошельков, аналогов которому на российском рынке пока нет.

"Например, мы учли даже такие специфические риски, как хищение средств с помощью методов социальной инженерии. Угроза кибер-рисков возрастает, поэтому, уверен, нам удалось предложить своевременное решение, востребованное рынком", — подчеркнул он.

Подробнее об условиях страхования рисков при использовании сервиса "Кошелек МТС Деньги" можно посмотреть на сайте

1. Сервис "Кошелек МТС Деньги" объединяет все платежные инструменты – счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента МТС, банковские карты – в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых и банковских услуг с мобильного приложения "МТС Деньги" или с сайта МТС dengi.mts.ru/. Эмитентом электронных денежных средств выступает МТС Банк. Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и далее использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов. Сервис доступен абонентам любых мобильных операторов — физическим лицам, а также пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридических лиц.