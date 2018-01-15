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Трое рабочих пострадали в результате аварии, произошедшей 15 января на Бийском маслоэкстракционном заводе, сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета.

"На Бийском маслоэкстракционном заводе 15 января в обеденное время произошла авария котельного оборудования. Пострадали трое рабочих. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", — отметила в беседе с корреспондентом нашей редакции старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

В связи с произошедшим региональный СУСК начал доследственную проверку.

Сотрудники СКР осуществляют осмотр места происшествия, проводят опрос работников бийского предприятия и очевидцев ЧП.