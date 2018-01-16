Фото: ericlafforgue.com

Журналист и фотограф Эрик Лаффорг посещал Северную Корею шесть раз с 2008 года. Сейчас въезд в эту страну ему запрещен навсегда.

Он делал снимки во время экскурсий с государственными гидами, которые просили его удалить все фотографии. Но Эрику Лаффоргу удалось сохранить и выложить их на всеобщее обозрение.

Как отмечает автор, в стране нельзя фотографировать военных, бедных, неопрятно одетых, спящих, сильно худых, также нельзя снимать элиту, обедающую в ресторанах и покупающую импортные продукты в супермаркетах, со спины нельзя снимать памятники вождям и любую неподобающую картинку рядом с изображениями вождей.

е