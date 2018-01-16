Фото: ericlafforgue.com
Журналист и фотограф Эрик Лаффорг посещал Северную Корею шесть раз с 2008 года. Сейчас въезд в эту страну ему запрещен навсегда.
Он делал снимки во время экскурсий с государственными гидами, которые просили его удалить все фотографии. Но Эрику Лаффоргу удалось сохранить и выложить их на всеобщее обозрение.
Как отмечает автор, в стране нельзя фотографировать военных, бедных, неопрятно одетых, спящих, сильно худых, также нельзя снимать элиту, обедающую в ресторанах и покупающую импортные продукты в супермаркетах, со спины нельзя снимать памятники вождям и любую неподобающую картинку рядом с изображениями вождей.
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Комментарии
нельзя снимать элиту, обедающую в ресторанах и покупающую импортные продукты в супермаркетах
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А ким чен ына фотографировать можно? По нему же видно, что он обедает в ресторанах и покупает импортные продукты в супермаркетах.
Журнашлюшкам доверять нельзя, теперь это понятно.
Свинья "грязи" везде найдёт.Заказная чернуха. В Барнауле подобные снимки можно нащёлкать за 5 минут на окраинах. Вы посмотрите на жилые кварталы, Центр Науки, заводы Пхеньяна, других городов Пхеньяна и будете приятно удивлены.
Северной Кореи.
16.01.2018 07:21 Гость
О ужас! намного более жёсткие снимки можно сделать в любой столице любой. самой демократической страны мира. Только солдаты и голодающие там будут "демократические2, а здесь "тоталитарные".
Второй труп на счету Грудинина! вождь ТП (трудовой партии) Ампилов крякнул от инсульта, торопясь на встречу с ним.
Голосуй за грудинина!
Голосуй за грудинина! все там будем когда поживём в КНДР.
16.01.2018 07:33
- гость -
О ужас! намного более жёсткие снимки можно сделать в любой столице любой. самой демократической страны мира. Только солдаты и голодающие там будут "демократические2, а здесь "тоталитарные".
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Можно увидеть фото голодающих в Берлине или в Амстердаме?
ну да, как у нас в светлом будущем/прошлом. только в супермаркете пусто, жрут траву с газонов, кукурузные объедки. машин нет. все худые и больные с глистами , лишаём и чахоткой.
16.01.2018 07:36
- гость
Дядя, ты дурак?
16.01.2018 07:42
- гость -
Сфотографируй и смотри.
16.01.2018 07:51
Гость
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов — Meduza по дороге на встречу с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым
Этому п-Эрику объяснили ЧТО нельзя фотать в стране, где он- гость (обычное дело). но он это фотографировал. Потом его ПОПРОСИЛИ!!! (не бросили это "ЖЕРТВУ РЕЖИМА- оуужас!! в тюрьму разбив фотик об бош...ку) удалить фото, но он опять проявил скотство и неуважение к принимающей стороне. Он кстати сам это все описал, но своими словами. а такие фотки можно сделать где угодно... обычная жур..на.шл..шка. 7,36 - вы о чем?