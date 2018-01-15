Фото: Евгений Плахотин/ biwork.ru

Причину ЧП на Бийском маслоэкстракционном заводе, в результате которого пострадали три человека, назвали в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, на предприятии произошла разгерметизация бака конденсата. "В результате происшествия пострадали трое рабочих, двум из которых потребовалось оказание медицинской помощи", — уточняют в СКР.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что инцидент случился в районе обеда. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

В Следственном комитете также уточнили, что жизни пострадавших в результате аварии на заводе ничто не угрожает.