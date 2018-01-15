Фото: facebook.com
Число пострадавших из-за поножовщины в пермской школе увеличилось до пятнадцати. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Двенадцать человек были госпитализированы. Учитель и два подростка 15-16 лет находятся сейчас в тяжелом состоянии. Их оперируют в городской клинической больнице №4. Еще у девяти пострадавших школьников зафиксированы "поверхностные травмы". Их направили на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.
В полиции уточняют, что инцидент начался с драки на ножах между бывшим и нынешним учениками школы. Их пытались разнять преподаватель и другие ученики. Оба подозреваемых были задержаны.
Согласно данным краевого главка МВД, один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
По данным СМИ, на снимках в соцсетях участник драки позирует с автоматами. По словам одного из школьников, молодой человек в минувшем году окончил девятый класс, не раз оставался на второй год. "Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет", — цитирует агентство собеседника. Также источник отметил, что семья у парня благополучная, но он не раз убегал из дома.
Также сообщается, что в соцсети "ВКонтакте" на странице одного из молодых людей размещено много видеозаписей, посвященных теракту в американской школе "Колумбайн" в Колорадо. Среди них ролики, которые сняли ученики Эрик Харрис и Дилан Клиболд перед нападением.
Напомним, что из школы было эвакуировано порядка 700 детей, уроки были отменены. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники Росгвардии. Перед школой развернут штаб МЧС, территория огорожена.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Комментарии
Перед школой развернули штаб МЧС, территорию огородили.
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А для чего это?
Информации ноль - это не пиндосов разоблачать...И опять с ходу психдиспансер превалирует....
15.01.2018 16:07
- гость -
Пожарные ходят, себе тот же вопрос задают...
реальные пацаны
Это путинская оптимизация. На любое ЧП выезжают русский, немец и поляк (скорая, пожарная, милицейская). Типа ударная тройка, очередной типа ЕГЭ и прочей мути, что нанесло на страну за последние 18 лет.
ну вот, загнивающий капитализм виноват
Родители виноваты, которые не любят этих подростков, не общаются с ними, чихать хотели на их переживания и интересы. и все. разговаривайте со своими детьми, интересуйтесь их жизнью, говорите, что любите их
15.01.2018 17:00
- гость -
влияние голивудских фильмов и жестоких игр для молодежи