Фото: facebook.com

Число пострадавших из-за поножовщины в пермской школе увеличилось до пятнадцати. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Двенадцать человек были госпитализированы. Учитель и два подростка 15-16 лет находятся сейчас в тяжелом состоянии. Их оперируют в городской клинической больнице №4. Еще у девяти пострадавших школьников зафиксированы "поверхностные травмы". Их направили на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.

В полиции уточняют, что инцидент начался с драки на ножах между бывшим и нынешним учениками школы. Их пытались разнять преподаватель и другие ученики. Оба подозреваемых были задержаны.

Согласно данным краевого главка МВД, один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным СМИ, на снимках в соцсетях участник драки позирует с автоматами. По словам одного из школьников, молодой человек в минувшем году окончил девятый класс, не раз оставался на второй год. "Он должен быть в 11-м, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет", — цитирует агентство собеседника. Также источник отметил, что семья у парня благополучная, но он не раз убегал из дома.

Также сообщается, что в соцсети "ВКонтакте" на странице одного из молодых людей размещено много видеозаписей, посвященных теракту в американской школе "Колумбайн" в Колорадо. Среди них ролики, которые сняли ученики Эрик Харрис и Дилан Клиболд перед нападением.

Напомним, что из школы было эвакуировано порядка 700 детей, уроки были отменены. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники Росгвардии. Перед школой развернут штаб МЧС, территория огорожена.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.