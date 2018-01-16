Тенденция снижения самовольных рубок леса наметилась в Алтайском крае. В прошлом году произошло 318 таких случаев, на 100 меньше, чем двумя годами ранее. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 15 января, сообщил замминистра природных ресурсов региона Владимир Черных.

"Снижение отмечается в последние три года. В 2017 году выявлено 318 случаев незаконных рубок с объемом древесины 3,1 тыс. кубометров. Годом ранее это было 388 случаев и 6,4 тыс. кубов соответственно. В 2015 году 433 случая, вырублено 7,5 тыс. кубов", — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных.

В 2017 году было остановлено 127 нелегально работающих пилорам.

Самые проблемные точки в Тальменском и Тогульском районах.

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Министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин добавил, что при сплошных рубках в регионе на 3,6 тыс. га лесовосстановление произведено на площади в 10 тыс. га.