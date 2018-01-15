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Убийство 23-летнего жителя села Мульта в Горном Алтае инкриминируют 37-летнему мужчине, сообщает республиканское управление Следственного комитета.

По информации ведомства, преступление было совершено 12 января во время распития компанией спиртных напитков.

Согласно версии следствия, 37-летний злоумышленник, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, кухонным ножом нанес потерпевшему один удар в область шеи.

Мотивом преступления в СКР называют личную неприязнь, которую подозреваемый испытывал к своей жертве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.



