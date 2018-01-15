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Новый президентский срок Владимира Путина может начаться с бюджетного маневра. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на участников совещаний во власти и федеральных чиновников.

Подчеркивается, что с текущего года планируется увеличить расходы бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

По данным издания, это делается по просьбе Путина, однако официального поручения пока не было. Идею поддержали помощник главы государства Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Лишь она выдвинула условие — проведение структурной реформы. Собеседники агентства отметили, что возможно сокращение части госрасходов, увеличение налогов и смягчение бюджетной политики.

Данную идею, которую не удалось провести перед предыдущими президентскими выборами, отстаивает председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он готовит новую программу реформ по поручению Путина: к 2024 году предлагается постепенно увеличить расходы государства на образование (на 0,8% ВВП по сравнению с прошлым годом), на здравоохранение (на 0,7%) и на инфраструктуру (на 0,8%). Подлинность данных расчетов подтвердили два участника совещаний.

Сокращать расходы на оборону не предлагается. При этом урезать расходы могут на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат, пишет издание.

Кудрин уже предлагал смягчить бюджетное правило. В данный момент нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018-2020 годах, рассчитываются исходя из 40 долларов за баррель нефти Urals в ценах прошлого года. По мнению председателя ЦСР, можно увеличить цену отсечения до 45 долларов.

В Минфине считают, что ресурсы на здравоохранение и образование можно мобилизовать в бюджет за счет "обеления" экономики и увеличения адресности социальной поддержки, пишет газета. В Министерстве экономики и развития также считают обеление одним из ключевых источников средств, а также и структурные реформы, ускоряющие рост ВВП и дополнительных доходов бюджета, рассказал изданию федеральный чиновник.

Обсуждается и повышение налогов, например, НДФЛ и акцизов на предметы роскоши, а также софинансирование населением медицинских услуг. Другой источник денег для маневра – повышение пенсионного возраста. Как отметил изданию федеральный чиновник, Минфин и ФНС уже принимают меры для обеления экономики и перехода на адресность соцподдержки, а все дополнительные доходы от них закладывают в социальные расходы.