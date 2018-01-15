Фото: proekt-gaz.ru
Новый президентский срок Владимира Путина может начаться с бюджетного маневра. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на участников совещаний во власти и федеральных чиновников.
Подчеркивается, что с текущего года планируется увеличить расходы бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
По данным издания, это делается по просьбе Путина, однако официального поручения пока не было. Идею поддержали помощник главы государства Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Лишь она выдвинула условие — проведение структурной реформы. Собеседники агентства отметили, что возможно сокращение части госрасходов, увеличение налогов и смягчение бюджетной политики.
Данную идею, которую не удалось провести перед предыдущими президентскими выборами, отстаивает председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он готовит новую программу реформ по поручению Путина: к 2024 году предлагается постепенно увеличить расходы государства на образование (на 0,8% ВВП по сравнению с прошлым годом), на здравоохранение (на 0,7%) и на инфраструктуру (на 0,8%). Подлинность данных расчетов подтвердили два участника совещаний.
Сокращать расходы на оборону не предлагается. При этом урезать расходы могут на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат, пишет издание.
Кудрин уже предлагал смягчить бюджетное правило. В данный момент нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018-2020 годах, рассчитываются исходя из 40 долларов за баррель нефти Urals в ценах прошлого года. По мнению председателя ЦСР, можно увеличить цену отсечения до 45 долларов.
В Минфине считают, что ресурсы на здравоохранение и образование можно мобилизовать в бюджет за счет "обеления" экономики и увеличения адресности социальной поддержки, пишет газета. В Министерстве экономики и развития также считают обеление одним из ключевых источников средств, а также и структурные реформы, ускоряющие рост ВВП и дополнительных доходов бюджета, рассказал изданию федеральный чиновник.
Обсуждается и повышение налогов, например, НДФЛ и акцизов на предметы роскоши, а также софинансирование населением медицинских услуг. Другой источник денег для маневра – повышение пенсионного возраста. Как отметил изданию федеральный чиновник, Минфин и ФНС уже принимают меры для обеления экономики и перехода на адресность соцподдержки, а все дополнительные доходы от них закладывают в социальные расходы.
Комментарии
Предвыборные заигрывания перед электоратом.
Грудинина в президенты!
12345... начинаю обещать!))
С 2018 года планируется увеличить расходы бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру
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А кто ему 18 лет этого делать не давал?
18 лет лавировали, лавировали, и не вылавировали.
За то честно с братвой скажем, признаем так сказать, что шобла сама начала очищение.
Разбили все стекла в доме, а теперь смотрим и говорим, вставлять,однако, надо.
Что-то в этот раз совсем скучно. Он сам лично даже ничего не обещает. Не появилось
даже каких-нибудь "декабрьских указов"
Прекратите пиарить эту Недоросль! Эта бездарность только и могла читать свои постулаты по бумажке. Голосуем за Грудинина!!!
Выходит вовочка на арену цирка голышом, объявляет номер - Человек Мотыль!
начинает выполнять вращение таза, и говорит в микрофон:
Раз, два, три, четыре, пять!
Начинаю мотылять!!!!!!
повышение налогов, например, НДФЛ и акцизов ... софинансирование населением медицинских услуг ... повышение пенсионного возраста
У нас на работе директор раньше обещал премии, но не давал.
А теперь даже не обещает.
С чего это вдруг будет президентом
ГРУДИНИН ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ !!!!!!!!!!
что за странное упорство считать бюджет по 40 баксов, остально класть в америку, когда нефть около 70 ???
Поздно маневрировать. Все маневры 2001 года на ютубе смотрели. Уверен с марта новое правительство с новым президентом Грудининым.
новый президентский срок Путина может начаться с маневра .С КРУТОГО ПИКЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
15.01.2018 17:10
Сталинский Сокол
какой нафиг грудинин, он бывший ЕРовец, и вообще мутный типок. К томуже комунисты нами направили уже в прошлом, все знают к чему пришли и как. Да и фиг он чё наберёт, где его реальные дела, где предвыборная работа, где программа для народа?
а товарищ Грудинин критикует товарища Путина?
вообще кто-нибудь смеет критиковать Путина, кроме комментаторов в интернетах?
15.01.2018 17:55
месный где предвыборная работа, где программа для народа?++++ Вы правы Уважаемый! Но ведь всем ясно, что все СМИ подконтрольны этим недорослям. И началась травля против Грудинина. Посмотри ролик с выводами Шевченко. Он режет там правду матку о предвыборной программы и деятельности Грудинина. Нет милок. Хватит нам Путиных. Хватит этой воровской и жульнической власти.
За чей счет банкет. Тьфу ты маневр.
18 лет сплошного вранья и предательства интересов народа.Вся биография-сплошная ложь,глубоко аморальный тип.И сейчас,подло,исподтишка пытаются оболгать,облить грязью оппонентов,обеспечив этим себе очередную победу.Да и подтасовки на выборах никто не отменял.А мы всё равно будем голосовать за Грудинина,только подавляющим большинством можно выгнать нынешнюю шоблу из власти.
А что хлопец делал 18 лет?
Создавал росгвардию, переименовывал милицию в полицию, ГАИ в ГИБДД, в общем гэбэдэдизмом занимался. Повышал зарплату и пенсию судейским, прокурорским, ментовским, военным. Коммуналку из государственных жэу отдал управляющим компаниям (мастининым, савинцевым и прочим), развалил образование , медицину, промышленность.
15.01.2018 18:02
Сталинский Сокол
Кто мешал ему как Навальному собирать митинги, организовать кучу волонтёров-штабов. Никуда не пускают - на ютубе тоже забанили? Может просто сказать нчего?
15.01.2018 18:04
гость
18 лет сплошного вранья и предательства интересов народа.Вся биография-сплошная ложь
Биографией вована не интересовался, но знаю точно, что из КГБ на гражданку он ушел майором. Он был майором на подполковничей должности, но подполковника так и не получил. А меж тем все СМИ всегда верещали, что он подполковник, а это не так.
Месный, а на выборы не ходить? Раз все клоуны кроме Путина, а за него голосовать западло?
15.01.2018 18:14
- гость -
это не выборы, там неского выбирать, чё там делать на этом переназначении
Настрой у людей не очень, так что на выборы идти надо даже с риском этим поднять явку, фик бы с ней. Результаты подтасуют, но не кардинально - различия с экзитполами не должны бросаться в глаза, не настолько там обнаглели. Грузинин - хрен с горы, ну и пусть.
При этом НДФЛ обещают поднять до 15%. Вот это манёвр!
Идти на выборы надо иначе так и останемся с тем что есть,т.е. не с чем. В том году явка была 20% в Барнауле и ЕР опять рулит, а вот в Бийске "поломали" стереотипы, люди не поленились, большую часть насколько помню коммунисты взяли.
Вот смотри, Вонадий, иду я на выборы, думаю, что мой голос что-то значит.
Другие идут также, при чем все против путина и медведева, и партии жуликов и воров, ну кроме самих воров и охранников воровского режима.
При чем нас, кто недоволен путиным, большинство, потому что для нас проводится повышение цен, налогов, введение новых поборов и так далее, которые текут в карман друзей путина, а также, чтобы лучше жили те, кому сейчас на Руси жить хорошо, депутаты, судьи и т.п., чтобы они проводили зимние каникулы в тропических морях и хвастались этим в соц.сетях..
А в итоге, что ельцину подтасовали выборы в 1996г., когда на самом деле победил Зюганов, что у путина во все года (кроме честного 2000 года) якобы аншлаг и чистая победа. Ну и сколько лет можно участвовать в фарсе под названием выборы?
Нет желания быть куклой в руках неуважаемых путинских кукловодов.
Поэтому честнее игнорировать клоунаду и не ходить на очередные выборы путина путиным.
15.01.2018 18:43
многодетный
для того, чтобы идти на выборы нужно, чтобы они для начала были и было за кого голосовать, а там незакого и не выборы это вовсе
Выборы, выборы- кандидаты...
ну зачем вам выборы, если вы на них не ходите.... Терпите того, кого изберет ЕР, пришедшая на выборы в полном составе.