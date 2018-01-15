Пятидесятиминутный фильм Voldemort: Origins of the Heir ("Волан-де-Морт: Корни наследника") появился 13 января на видеохостинге Youtube.
Картину сняла независимая киностудия Tryangle Films на пожертвования фанатов, сообщает "Лента.ру".
Фильм посвящен главному антагонисту франшизы, темному волшебнику Волан-де-Морту. По сюжету наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит. Маклагген подозревает в совершении преступления Тома Реддла, выпускника школы чародейства Хогвартс.
Лента за два дня набрала уже четыре миллиона просмотров.
Комментарии
все начиналось как сказка для детей, теперь вот до ужастиков докатились
а что с Шерлоком Холмсом сделали...