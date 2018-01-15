Фото: Михаил Казанцев специально для Amic.ru

Спасатели вновь предупреждают жителей Алтайского края об опасности, которую таит в себе сильный ветер, прогнозируемый на территории региона 16 января.

"По данным синоптиков, 16 января в Алтайском крае ожидается снегопад, метель на большей части территории, на дорогах гололедица. Ветер западный с порывами до 17-22 м/с. Напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасности в складывающихся условиях", — сообщает региональный главк МЧС.

Жителей региона ввиду ожидающейся непогоды просят воздержаться от дальних поездок, а также соблюдать меры предосторожности во избежание травм в результате падения слабозакрепленных конструкций.

В случае возникновения угрозы жизни жителей Алтая просят звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.