Замглавы администрации Новоалтайска Сергей Лисовский официально подтвердил информацию о том, что проблемный долгострой — ЖК "Демидов Парк" – будет достраивать компания "Селф". Ранее домом занималось ООО "Аспект".

Как следует из письменного ответа чиновника в адрес одного из дольщиков проекта (документ есть в распоряжении портала Amic.ru), рассмотрев заявление в администрацию президента РФ о завершении строительства многоквартирного жилого дома № 40 по улице Прудской в Новоалтайске, правительство Алтайского края приняло решение заменить "Аспект" на "зарекомендовавшую себя в качестве надежного застройщика строительную компанию "Селф".

К слову, еще в декабре 2017 года прежний и новый застройщики должны были подписать инвестсоглашение. Документом предполагалось уточнить остатки объемов работ, их стоимость. Известно, что финансировать завершение строительства "Селф" будет на собственные средства "при инвестиционном содействии правительства Алтайского края".

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Предполагается, что на объект "Селф" зайдет уже в январе 2018 года, I и II этапы строительства должны быть завершены в 3 и 4 кварталах текущего года соответственно. Напомним, изначально компания "Аспект" планировала сдать дом еще весной 2016 года.

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Информацию о ходе работ в дальнейшем пообещали публиковать на офсайте администрации Новоалтайска.