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Группу рубцовчан ждет скамья подсудимых за реализацию немаркированного алкоголя и табака в особо крупном размере, сообщили в краевой прокуратуре.
Всего фигурантов уголовного дела пятеро. Им инкриминируют пункты "а, б" части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
Согласно версии следствия, злоумышленники покупали нелегальный товар в Казахстане и перевозили с целью реализации в Рубцовск.
"Организованная группа отличалась тесной взаимосвязью, роль каждого члена была четко определена организатором от момента покупки товара на территории сопредельного государства до реализации в Российской Федерации", — подчеркивают в надзорном ведомстве.
Теперь обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
И.Савинцев по сравнению с ними ангел выходит.
А чел на БМВ вообще жертва возможно, табака паленого
Купил через знакомую Андреевскую водку из Казахстана за 110 рублей 0.5 л, на бутылке акцизная марка. Водка отличного качества, приятного вкуса в эксклюзивной бутылке. Бывший коллега предлагал водку из Казахстана за 70 рублей, испугался покупать. Андреевская была "проверена" на дне рожденья у знакомой, никто не отравился.
И сигареты казахстанские не из пропитанной бумаги.
только граждан РФ задержали?
Андреевская была "проверена" на дне рожденья у знакомой, никто не отравился
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а стоит ли выпивать вообще, если есть сомнение в качестве?
если акциз есть, можно не бояться. или нет?