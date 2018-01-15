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Группу рубцовчан ждет скамья подсудимых за реализацию немаркированного алкоголя и табака в особо крупном размере, сообщили в краевой прокуратуре.

Всего фигурантов уголовного дела пятеро. Им инкриминируют пункты "а, б" части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, злоумышленники покупали нелегальный товар в Казахстане и перевозили с целью реализации в Рубцовск.

"Организованная группа отличалась тесной взаимосвязью, роль каждого члена была четко определена организатором от момента покупки товара на территории сопредельного государства до реализации в Российской Федерации", — подчеркивают в надзорном ведомстве.

Теперь обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.