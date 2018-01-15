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Ученик 4Б класса рассказал, как происходило нападение на пермскую школу. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

По словам мальчика, он находился на уроке труда, учительница объясняла им, что делать, и в этот момент к школьникам ворвались два старшеклассника. Четвероклассник рассказал, что они были одеты в черное и напали с ножами на учительницу. "Мы испугались, стали кричать "Помогите!" и отходить к окну", — рассказывает мальчик.

Второй старшеклассник встал в дверях, чтобы не дать школьникам выйти. Когда дети подходили к нему, он выставлял нож. При попытках четвероклассников сбежать нападавшие начали атаковать их ножом. "Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки", — цитирует канал слова школьника.

В заключение мальчик рассказал, что один из учеников побежал к двери, тогда второй старшеклассник ударил его ножом. В один момент детям все же удалось прорваться к двери и убежать. Также четвероклассник отметил, что нападавшие все делали молча и не называли друг друга по именам.