Фото: publika.md
Ученик 4Б класса рассказал, как происходило нападение на пермскую школу. Его слова приводит Telegram-канал Mash.
По словам мальчика, он находился на уроке труда, учительница объясняла им, что делать, и в этот момент к школьникам ворвались два старшеклассника. Четвероклассник рассказал, что они были одеты в черное и напали с ножами на учительницу. "Мы испугались, стали кричать "Помогите!" и отходить к окну", — рассказывает мальчик.
Второй старшеклассник встал в дверях, чтобы не дать школьникам выйти. Когда дети подходили к нему, он выставлял нож. При попытках четвероклассников сбежать нападавшие начали атаковать их ножом. "Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки", — цитирует канал слова школьника.
В заключение мальчик рассказал, что один из учеников побежал к двери, тогда второй старшеклассник ударил его ножом. В один момент детям все же удалось прорваться к двери и убежать. Также четвероклассник отметил, что нападавшие все делали молча и не называли друг друга по именам.
Комментарии
вроде слабая геомагнитная буря. но день сегодня очень богат на пришествия.
Просто жуть.
боулинг для коломбины насмотрелись. это ещё цветочки. ягодки пожинать придётся лет через десять, когда подрастёт поколение "духовных скреп", воспитанное наркотой, нищетой, интернетом, ложью и безразличием правящей верхушки.
15.01.2018 18:02
- гость -
вы кроме этой новости хоть что то читали?
в горном зарубил топором мать, в бийске авария на заводе и тд....
а тут еще
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