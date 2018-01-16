Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край во вторник, 16 января, окажется во власти сильного снега и шквалистого ветра.

Как сообщили в региональном ЦГМС, осадки ожидаются в большинстве районов. "Метель, местами сильный снег, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе синоптиков. Дневные температуры в крае составят -9...-14 градусов, местами -4...-9 градусов.

Ветер будет западный, 9-14 метров в секунду с порывами до 17-22 метров.

В Барнауле временами снег, метель, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице -10...-12 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду с усилением до 17 метров.