Фото: avito.ru
Бревенчатый коттедж площадью 220 квадратных метров продают под Барнаулом за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится в 15 километрах от города, в поселке Фирсова Слобода. Дом расположен на участке площадью 12 соток.
Стены коттеджа построены из оцилиндрованного кедра. Готовность жилья, по словам продавца, составляет 80-85%.
"Подключён газ, котел Baxi, Италия, 32 кВт. Отопление на первом этаже, электропроводка, канализация центральная, центральный водопровод плюс водопровод для полива", — также отмечает автор объявления.
Комментарии
- А что так дорого?
- Да деньги очень нужны...
это еще далеко не коттедж, так, заготовка.