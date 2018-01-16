Фото: avito.ru

Бревенчатый коттедж площадью 220 квадратных метров продают под Барнаулом за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится в 15 километрах от города, в поселке Фирсова Слобода. Дом расположен на участке площадью 12 соток.

Стены коттеджа построены из оцилиндрованного кедра. Готовность жилья, по словам продавца, составляет 80-85%.

"Подключён газ, котел Baxi, Италия, 32 кВт. Отопление на первом этаже, электропроводка, канализация центральная, центральный водопровод плюс водопровод для полива", — также отмечает автор объявления.