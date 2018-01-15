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В РФ с понедельника, 15 января, начинается эксперимент по маркировке сигарет, который продлится до конца 2018 года. Сроки пилотного проекта утверждены постановлением правительства в конце минувшего года, пишет "Интерфакс".

Целью эксперимента является подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконным ввозу, производству и обороту табачной продукции (включая контрафактную), пишет агентство. Предполагается, что оценку результатов проведут два раза — до 1 июля и до 31 декабря текущего года. После этого правительству предоставят доклад. Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по проведению эксперимента назначены Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

Агентство напоминает, что о планах правительства запустить в 2018 году пилотный проект по маркировке сигарет говорил в сентябре прошлого года первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Тип маркировки до сих пор не определен, решение может быть принято в текущем году, отмечал в ноябре 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин. По его словам, в случае внедрения на табачном рынке ЕГАИС розничные цены на сигареты вырастут незначительно — на 18 копеек за пачку.

Советник Хлопонина Григорий Петришин в конце ноября прошлого года отмечал, что среди типов систем маркировки, которые рассматривает правительство, — аналог ЕГАИС, который действует на алкогольном рынке, и электронные метки (которые уже применяются сейчас для маркировки шуб). Сейчас в России маркируются меховые изделия, запущен пилотный проект по маркировке лекарств, с текущего года планируется маркировать обувь, с 2019 года — одежду (куртки, блузки, сорочки, костюмы) и постельное белье.