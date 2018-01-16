Вчера, 15 января, на офсайте Барнаула стартовало голосование за общественные территории города, которые благоустроят в 2018 году.

Тем самым будет продолжена реализация проекта "Формирование комфортной городской среды". Каждый житель города Барнаула может отдать свой голос за ту или иную общественную территорию, благоустройство которой, по его мнению, должно быть произведено в первую очередь.

Напомним, на благоустройство общественных территорий в этом году планируется направить до половины средств, предусмотренных на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды". В целом финансирование программы на 2018 год запланировано в объеме 216 млн рублей. Вторая часть денег будет потрачена на благоустройство дворов.

Ранее в результате обсуждений Общественной комиссией по реализации муниципальной программы было отобрано 55 площадок в краевой столице, нуждающихся в благоустройстве. Отметим, пока явными фаворитами выглядят Демидовская площадь, сквер Пушкина, набережная Речного вокзала, Нагорный парк и парк Центрального района.

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Отдать свой голос за ту или иную территорию может каждый барнаулец, зайдя на главную страницу официального сайта Барнаула, где размещен соответствующий баннер, а также в группах в соцсетях.

Стоит отметить, что число территорий, за которые можно отдать свой голос за один визит на сайт, не ограничено. Голосование продлится с 15 января до 15 февраля.