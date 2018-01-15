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Жители Чарышского района написали Владимиру Путину письмо с предложением поучаствовать в праздновании 15-летия "президентского маршрута", который появился на туристической карте в августе 2003 года, после его приезда на Алтай, пишет "АП".

Издание напоминает, что тогда Путин около 2,5 часов сплавлялся по Чарышу от бывшего населенного пункта Приселок до турбазы охотничьего управления. С тех пор данное направление называют "президентским маршрутом", который обрел популярность у туристов. Многие специально приезжают в Чарыш и просят проводников сплавиться именно путем лидера страны.

Праздновать 15-летие направления будут в августе текущего года. Сейчас в районе готовят программу мероприятий, в которую войдут выступления самобытных творческих коллективов, а также сплавы команд по Чарышу.

Письмо Путину подписали представители таких районных организаций, как Совет предпринимателей, Совет женщин, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также депутаты районного Совета народных депутатов.

Глава Чарышского района Александр Ездин отметил, что визит президента привлек в район много новых туристов, а также позволил всей отрасли туризма края развиваться по-новому. "Ежегодно количество отдыхающих в регионе и в Чарышском районе растет. При общей численности населения района чуть более 11 тысяч человек на отдых приезжает почти 20 тысяч туристов в год. Наш район живет и развивается: строятся дороги, благоустраивается жилье, в села пришли новые виды связи, интернет. Благодаря вниманию государства у нас появляются сельские дома для туристов, новые турбазы. Мы участвуем в культурных фестивалях, занимаемся благоустройством населенных пунктов, бережно храним чистоту природы. С каждым годом повышается качество обслуживания туристов, предоставляются новые услуги для наших гостей", — цитирует его слова газета.

Также отмечается, что в письме жители района выразили надежду на участие Путина в празднике. Кроме этого, они поблагодарили президента за помощь, которая была оказана муниципалитету после наводнения 2014 года.

В тексте отмечается, что после разгула стихии в короткие сроки были "решены все вопросы оказания помощи жителям Чарышского района, выплачены материальные компенсации, восстановлено жилье, дороги и мосты, водо- и теплотрассы, электролинии".

Отмечается, что от Управления пресс-службы и информации президента РФ уже пришел ответ. "Поздравляем Вас с юбилеем района и желаем дальнейших успехов в Вашей работе. Благодарим за слова поддержки и приглашение, которые обязательно будут переданы президенту", — говорится в ответном письме.