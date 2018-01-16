Ученые из Маастрихтского университета (Нидерланды) заявили, что одинокие и замкнутые люди имеют более высокую вероятность заболеть диабетом второго типа, в отличие от тех, кто активен в социальных сетях.

Такие выводы исследователи сделали на основе аналитической работы по обследованию более 2,8 тыс. человек в возрасте от 40 до 75 лет.

Эксперты установили связь между количеством друзей и родных в соцсетях и диабетом. Исследование показало, что чем меньше активности в социальной сети наблюдалось у мужчин и женщин, тем чаще у них диагностировался диабет второго типа.

Таким образом, исследователи вынесли вердикт: сокращение общения в соцсетях даже с одним человеком приводит к увеличению риска развития диабета на 12% у женщин и на 10% у мужчин.

Взаимосвязь между соцсетями и диабетом, по словам ученых, простая. У социально активных людей больше стимулов и сильнее мотивация для того, чтобы правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Также важна поддержка со стороны своего окружения.