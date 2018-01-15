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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что гимн Украины обязательно зазвучит в Симферополе и Севастополе. Такой комментарий президент оставил к видео, на котором дети поют украинский гимн, пишет RT.

"Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. В такие моменты утверждаюсь в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе", — цитирует издание сообщение Порошенко в Facebook.

Кроме этого, президент добавил, что публикация видео приурочена к 26-летию музыкальной редакции национального гимна Украины.

Также издание напоминает, что ранее Порошенко поздравил жителей Донецка с Днём города и пообещал, что гимн страны вновь зазвучит в нем.