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Предвыборный сайт российского лидера Владимира Путина, баллотирующегося на президентских выборах текущего года в качестве самовыдвиженца, заработал в Сети по адресу putin2018.ru. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство напоминает, что ранее сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева рассказала, что сайт будет максимально эффективным и удобным. По ее словам, на сайте должно быть представлено множество фактологической информации, которая связана с текущими проектами и проектами, связанными с Путиным. Также на сайте будет размещена информация о доверенных лицах.
Напомним, выборы российского лидера пройдут 18 марта. Путину для регистрации в качестве кандидата нужно собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Согласно данным пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, на утро 15 января было собрано уже свыше 711 тысяч подписей.
Комментарии
Зашел на сайт.
"Практически прекратилась незаконная рубка леса" -там сказано.
Что творят в Барнауле с лесом и рядом с Барнаулом.
"Экспорт продукции сельского хозяйства вырос в 15 раз". -Если увеличить в 100 раз экспорт зерна,то население останется без хлеба, а животноводство без кормов.
"Уровень потребления алкоголя снизился в два раза" - перешли на самогон и боярышник и вымерли.
"Практически полностью ликвидированы очереди в детские сады" -плату за детсад повышают.
"В России увеличилась пенсия" - цены выросли в 3 раза, а пенсия в 1.3 раза.
Любой пункт вызывает сомнение в правде.