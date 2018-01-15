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Предвыборный сайт российского лидера Владимира Путина, баллотирующегося на президентских выборах текущего года в качестве самовыдвиженца, заработал в Сети по адресу putin2018.ru. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство напоминает, что ранее сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева рассказала, что сайт будет максимально эффективным и удобным. По ее словам, на сайте должно быть представлено множество фактологической информации, которая связана с текущими проектами и проектами, связанными с Путиным. Также на сайте будет размещена информация о доверенных лицах.

Напомним, выборы российского лидера пройдут 18 марта. Путину для регистрации в качестве кандидата нужно собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Согласно данным пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, на утро 15 января было собрано уже свыше 711 тысяч подписей.