В Министерстве обороны Великобритании заявили, что подняли истребители Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны, сообщает RT со ссылкой на Sky News.
Истребители Eurofighter Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.
"Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon с авиабазы ВВС Лоссимут. Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем обеспечить дополнительной информации до завершения миссии", — говорится в заявлении.
Отмечается, что это не первый подобный перехват самолетов у воздушного пространства Великобритании.
Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения американскими пилотами российских Су-30.
Great link to previously unreleased @48FighterWing #F15C intercept imagery during Baltic Air Policing #AlliedStrong @US_EUCOM @USEmbVilnius https://t.co/JvHrIusddh— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) January 5, 2018
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