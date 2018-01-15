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Большинство россиян планируют сходить на выборы президента

, ИА "Амител"
64% россиян уверены, что предстоящие выборы президента пройдут в открытой и честной борьбе

Фото: gi-wom.ru

Почти 70% россиян планируют принять участие в голосовании на президентских выборах 2018 года. Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается, однозначно планируют прийти на выборы 67% россиян, еще 11%, возможно, пойдут голосовать.

"По последним данным, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье) готовы 73,8% избирателей, за Павла Грудинина — 7,2%, за Владимира Жириновского — 4,7%, за Ксению Собчак — 1%, за Григория Явлинского — 0,6%, за Бориса Титова — 0,3%", — говорится в сообщении.

Кроме того, 64% россиян уверены, что предстоящие выборы президента пройдут в открытой и честной борьбе.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.01.2018 20:47
- гость -

ВЦИОМ рулит!

0  0
15.01.2018 21:09
- гость -

Обязательно! Я голосую за нашего президента!

0  0
15.01.2018 22:14
- гость -

если выборы нечестные, то честным людям надо от них держаться подальше

0  0
15.01.2018 22:17
- гость -

В понедельник сторонники Алексея Навального подадут в мэрию Москвы уведомление о проведении 28 января «забастовки избирателей», такие же уведомления будут поданы еще примерно в 100 городах. Цель акции – бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках.

0  1
15.01.2018 23:19
iOne

Явлинский - НАШЕ ВСЕ !!!!

0  1
16.01.2018 07:11
- гость -

Прикольная картинка, фотошопшики Путина в стиле Дуэйна Джонсона сделали.

0  0
16.01.2018 08:53
- гость -

Что самое главное для обычного человека? Stability. То есть, чтобы все шло так, как идет, без резких потрясений. Поскольку по сообщению г-жи Голиковой, главы Счетной палаты, в стране за чертой бедности живут более 20 миллионов человек, причем это число будет лишь увеличиваться, - что подтверждает и г-н Богданов, профессор Института социально-политических исследований РАН, - можно говорить, что stability уже достигнута.

Еще одним доказательством наличия stability является факт стабильного увеличения инвестиций в гособлигации США, несмотря на то, вероятность ареста средств золотовалютных резервов Российской Федерации, вложенных в иностранные активы, очень высока, а уверенность г-на Силуанова в обратном основана только на его уверенности. К тому же, - приятный бонус, - власти еще и борются с обнищанием отдельных секторов российского общества.

Что может делать в такой ситуации обычный человек?

Если такая stability ему по нраву, он может пойти на выборы и присоединить свой голос к голосам абсолютного большинства, которое выскажется за наидостойнейшего, дополнительно его легитимизировав. Это называется active collaboration.

Если такая stability ему не по нраву, он может пойти на выборы и присоединить свой голос к голосам абсолютного меньшинства, которое выскажется против наидостойнейшего, дополнительно его легитимизировав. Это называется passive collaboration.

Чего не может делать в такой ситуации обычный человек?

Даже если такая stability ему не по нраву, он не может не пойти на выборы по собственному нехотению, потому что это называется active resistance, что категорически недопустимо, ибо сказано "Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, но в простоте сердца, боясь Бога...",

но если он забудет пойти на выборы, значит, такова была воля "Совершающего всё по изволению воли Своей", и волю эту можно рассматривать как своего рода поощрение passive resistance, ни от чего не спасающего, но дающего право хотя бы знать, что к дальнейшему укреплению stability не

0  0
16.01.2018 09:01
- гость -

16.01.2018 08:53
- гость -

В общем, лучше не ходить?

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