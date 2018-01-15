Почти 70% россиян планируют принять участие в голосовании на президентских выборах 2018 года. Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается, однозначно планируют прийти на выборы 67% россиян, еще 11%, возможно, пойдут голосовать.

"По последним данным, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье) готовы 73,8% избирателей, за Павла Грудинина — 7,2%, за Владимира Жириновского — 4,7%, за Ксению Собчак — 1%, за Григория Явлинского — 0,6%, за Бориса Титова — 0,3%", — говорится в сообщении.

Кроме того, 64% россиян уверены, что предстоящие выборы президента пройдут в открытой и честной борьбе.