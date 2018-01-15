Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook обвинила политиков в искажении смысла слов президента Владимира Путина, сравнившего тело Владимира Ленина в мавзолее с мощами святых.

"Использовать и интерпретировать "по-своему" слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе", — написала Поклонская.

В интервью для фильма "Валаам", отрывок которого показали на телеканале "Россия 1", Путин сравнил идеологию коммунизма с христианской идеологией. Он заметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых.

"Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет", — сказал президент.