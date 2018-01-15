Сотни тысяч французов потребовали от России выплат по облигациям времен Российской империи. Сумма требований составляет порядка 30 миллиардов евро, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на RFI.

В 1867 году российские железнодорожные компании приступили к выпуску обеспеченных золотом государственных облигаций. За три последующих десятилетия французы инвестировали в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро).

Прибыль смогли получить лишь часть вкладчиков, потому что в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат царских долгов. В 1997 году Россия заключила с Францией договор, в котором прописывалось, что Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Однако порядка 400 тысяч наследников тех самых инвесторов продолжают требовать компенсаций, аргументируя свои претензии тем, что "Россия далеко не банкрот".

"Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры", — заявил радиостанции RFI один из претендентов на получение выплат.