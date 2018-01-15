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Новости

Французы потребовали от России выплат по царским долгам

, ИА "Амител"
Порядка 400 тысяч наследников продолжают требовать компенсаций

Фото: freemoney.bz.ua

Сотни тысяч французов потребовали от России выплат по облигациям времен Российской империи. Сумма требований составляет порядка 30 миллиардов евро, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на RFI.

В 1867 году российские железнодорожные компании приступили к выпуску обеспеченных золотом государственных облигаций. За три последующих десятилетия французы инвестировали в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро).

Прибыль смогли получить лишь часть вкладчиков, потому что в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат царских долгов. В 1997 году Россия заключила с Францией договор, в котором прописывалось, что Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Однако порядка 400 тысяч наследников тех самых инвесторов продолжают требовать компенсаций, аргументируя свои претензии тем, что "Россия далеко не банкрот".

"Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры", — заявил радиостанции RFI один из претендентов на получение выплат.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.01.2018 22:28
- гость -

А спинку медом не помазать им?
когда нас с мистралями кинули, наши с ними обошлись очень мягко....

0  0
15.01.2018 23:17
iOne

Считаю , что моральная травма от действий Наполеона не изгладима и нуждается в сатисфакции. Я вон на торт до сих пор с опаской смотрю. Да и то, что он сосед по палате немного настораживает...

0  0
16.01.2018 07:37
- гость -

Ленинский указ не отменён, кому что не понятно?

0  0
16.01.2018 08:11
гость

наследникам, предки которых пострадали от действий буонапарте- им надо объединиться и выдвинуть коллективный иск, больше всего мне понравилось -"Россия далеко не банкрот"

0  0
16.01.2018 08:12
гость

наследникам, предки которых пострадали от действий буонапарте- им надо объединиться и выдвинуть коллективный иск, больше всего мне понравилось -"Россия далеко не банкрот"

0  0
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