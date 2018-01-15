Пентагон официально признал угрозу США со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата "Статус-6", оснащенного ядерной боеголовкой мощностью до ста мегатонн, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Defense News.
Издание обратило внимание на предварительный проект нового "Обзора ядерной политики" — документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, который готовится для президента страны Дональда Трампа. В нем имеется черно-белая диаграмма, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды "Статус-6".
Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки "Саров". "Статус-6" имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.
Комментарии
"высокоточная" торпеда Сахарова чисто для убийства мирных жителей в руках маньяка типа КНДР. теперь справедливо можно ждать от янки превентивный разоружающий удар. Сахаров винил потом себя в том, что подкинул эту идею людоеду лаврентию берия в 1953.
Сам Сахаров вспоминал это так:
«После испытания "большого" изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) - то есть в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки…
Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фомин (в прошлом - боевой командир, кажется, Герой Советского Союза).
Он был шокирован "людоедским" характером проекта, заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве». Далее Сахаров написал: «Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта».
Пока что ни о каком "официальном Пентагоне" речи не идет. Все ссылки приводят к "утечке", опубликованной анти-Трамповской Huffington Post.
16.01.2018 07:51
- гость -
Политика, 11 ноя, 2015 20:04
Кремль признал случайным показ секретного оружия по Первому каналу и НТВ
Дмитрий Песков признал, что в объективы камер федеральных каналов несанкционированно попали секретные материалы о создании в России военной океанской многоцелевой системы «Статус-6». В Кремле обещали принять меры
в 1953 от идеи торпеды-монстра отказались - ее "людоедский характер" не понравился военным морякам». и вот теперь она воскресла в умах кремлюдоедов.
В «You Tube» размещён видео-ролик, где Валентин Михайлович Фалин говорит:
«Сахаров предлагал создать n-ное количество 100-мегатонных бомб, разместить их вдоль западного и восточного побережий Соединённых Штатов, в океане - Атлантическом и в Тихом; и если американцы затеют войну – взорвать - поднимется волна 40-60 метров и - смоет Соединённые Штаты. Ему говорили и Капица и Тамм и другие, говорят ему: «Что ты, Андрей, предлагаешь?! Ты в своём уме!?»
вот потому янки уже строят маленькие лодки-роботы, которые будут сидеть на хвосте у всех наших нескольких ржавых и шумных ПЛАРБ при выходе из баз и уничтожать их при боевом пуске вместе с собой.