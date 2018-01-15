Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива", заявила, что жители Крыма являются "неполноценными по отношению к миру", сообщает "Комсомольская правда".

"Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют", - сказала Собчак в эфире радио "КП".

По ее словам, регион будет нищать, и люди будут жить на полуострове плохо: "Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого".