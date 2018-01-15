Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива", заявила, что жители Крыма являются "неполноценными по отношению к миру", сообщает "Комсомольская правда".
"Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют", - сказала Собчак в эфире радио "КП".
По ее словам, регион будет нищать, и люди будут жить на полуострове плохо: "Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого".
Комментарии
Хоть и терпеть немогу эту лошадь. Но она говорит правильно
Нет мира - нет проблемы )
Проживем без сбербанка и без этой .
"...она говорит правильно" .
Был в августе-сентябре этого года в Крыму. Отвечаю, что в Евпатории, Симферополе, Севастополе, Балаклаве, Ялте, Алуште, Судаке, Новом Свете, везде принимаю карты СБ (обычные не именные), везде где есть терминалы расчет без проблем, т.е. наличку только отдавал за аренду и на базаре. В банкоматах снимаются деньги без процентов, телефоны работают, Вацап тоже. Рулит РосБанк, про другие не помню.
Вот не понимаю зачем эта ложь? Ведь в Крыму были миллионы россиян, самолеты в Симферополи садятся каждые 30 минут, только в Москву за 5 часов было 7 рейсов. Любой из них скажет, что регион поднимается из нищеты.
Дороги, музеи ремонтируются, строятся линии электропередач, видели новые ТЭЦ (это где Сименс), новый аэровокзал в Симферополе, новые гостиницы. Видна ужасающая разруха, которая осталась от Украины: разграбленные отели, разрушенные дороги, где еще нет нового асфальта (в крае федеральные трассы и барнаульские улицы намного лучше). Потрясли некрашенные более 30 лет двери и окна в Ялтинских дворцах и они ждут когда Путин даст денег на ремонт.
Там нет филиалов Сбербанка, вот о чём речь.
Только в Москву было пять рейсов. А сколько было в Барнаул или Лондон?