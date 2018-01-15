Юристы NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы владеющих смартфонами компании Apple россиян, намерены обратиться в суд из-за искусственного занижения корпорацией скорости работы устройств, сообщает "Коммерсант".

При этом отмечается, что NLF Group окажет финансовую поддержку истцам в обмен на материальную компенсацию, которая, как предполагается, может быть получена в итоге судебного разбирательства, а компания Lex Borealis — юридическую поддержку.

Сообщается, что размер материальной компенсации, по мнению экспертов, может составить "несколько десятков миллионов рублей".

"У нас есть первый пул истцов — около десяти человек. В случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен", - заявил управляющий партнер NLF Group Максим Карпов.

Своей главной задачей, как сообщает издание, юристы называют признание "незаконного ухудшения потребительских свойств товара".