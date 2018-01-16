Эксперты заявили, что употребление чая в пакетиках разрушает пищеварительную систему, почки, кости, а также может вызвать рак и бесплодие, сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что пакетированный чай имеет мало общего с настоящим напитком. Эксперты выяснили, что такой чай изготавливают из старых листьев, которые в процессе роста накапливают содержащиеся в почве фториды. Такие соединения вредны для почек и костей.

Откуда хлор в пакетированном чае? Им отбеливают бумагу для производства пакетов. Также в составе бумажных пакетиков часто бывает эпихлоргидрин, который используют как пестицид. Взаимодействуя с водой, он может привести к бесплодию, проблемам с иммунитетом и даже раку.

В издании утверждают, что "пирамидки" изготавливают из нейлона пищевого назначения или даже пластика, которые выделяют токсичные вещества. Если заваривать пакетик не один раз или пить чай в пакетиках постоянно, их концентрация в организме растет. Кроме того, в пакетики чаще всего кладут слишком мелкие листья и чайную пыль, которые только "красят воду".