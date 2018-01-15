Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в российских школах усилят безопасность после ЧП в Перми, сообщает РИА Новости.

"Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве", — сказала Голодец.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей стали организаторами резни в одном из младших классов 127-й школы в Перми, после чего конфликт перерос в ножевую драку между старшеклассниками и нападавшими, которые несколько лет назад также окончили эту школу. В результате пострадали 15 человек, среди которых тяжело пострадали учительница и один из подростков.