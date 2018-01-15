Рост ВВП в 2017 году подсчитали в Минэкономразвития

Месячные и квартальные данные Росстата свидетельствуют о темпах роста ВВП России по итогам минувшего года на 1,4-1,8%, но после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.

В комментарии ведомства отмечается, что после спада в 2016 году на 0,2% ВВП за минувшие двенадцать месяцев увеличился. Однако окончательные данные по этому показателю ещё могут измениться, исходя из возможных уточнений по ретроспективным данным.

В первую очередь это касается показателей годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительной информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий.

По мнению специалистов ведомства, ряд наблюдаемых данных, среди которых потребление электроэнергии, железнодорожные грузоперевозки, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий, свидетельствуют, что рост ВВП в прошедшем году мог быть выше.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из роста ВВП по итогам 2017 года на 2,1%.