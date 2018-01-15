Рост ВВП в 2017 году подсчитали в Минэкономразвития

Месячные и квартальные данные Росстата свидетельствуют о темпах роста ВВП России по итогам минувшего года на 1,4-1,8%, но после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.
В комментарии ведомства отмечается, что после спада в 2016 году на 0,2% ВВП за минувшие двенадцать месяцев увеличился. Однако окончательные данные по этому показателю ещё могут измениться, исходя из возможных уточнений по ретроспективным данным.
В первую очередь это касается показателей годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительной информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий.
По мнению специалистов ведомства, ряд наблюдаемых данных, среди которых потребление электроэнергии, железнодорожные грузоперевозки, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий, свидетельствуют, что рост ВВП в прошедшем году мог быть выше.
Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из роста ВВП по итогам 2017 года на 2,1%.
Комментарии
Экономическое чудо- 2% роста ВВП , 74 % рейтинг у ВВП - не жизнь, а малина!
СМИ накачивают позитивную динамику, ощущение праздника и всеобщего ликования и благополучия в будущем при условии президентства президента. Кого обманываем ? Себя обманываем !
По мнению экспертов ВШЭ, экономика России в 2017 году отскочила от дна за счет повышения цены на нефть Urals с 42 долларов за баррель в 2016 году до 53 долларов в 2017-м, однако сложившееся положение является неустойчивым.