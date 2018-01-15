Госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц предостерег от поездок в наиболее "опасные" для украинцев страны, к числу которых, по его мнению, относится и Россия, сообщает RT со ссылкой на "1+1".

Украинские дипломаты поставили Россию в один ряд с Ливией, Сирией, Йеменом и Сомали, где их возможности помочь согражданам "очень ограничены".

"Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное", - отметил Заяц.

В Ливии дипломаты недавно вызволили из плена украинского врача, который был похищен боевиками одного из многочисленных вооруженных формирований, напоминает "1+1". В ходе переговоров с вождями местных племен украинским дипломатам удалось достичь договоренностей, по которым врача отпустили на свободу.

Ранее Министерство иностранных дел Украины уже предупреждало сограждан, что поездки в Россию для украинцев опасны и могут стать "билетом в один конец".