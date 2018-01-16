Расходы федерального бюджета на деятельность Госдумы в 2018 году вырастут на 8,4% и достигнут 10,69 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на копию сметы нижней палаты парламента.
За год расходы на Госдуму выросли на 829,2 миллиона рублей. В 2017-м нижняя палата парламента получила из бюджета 9,86 миллиарда рублей. Рост обусловлен индексацией зарплат депутатов, а также повышением расходов на региональную деятельность законодателей. Вдобавок Госдума увеличивает расходы на собственное телевидение и на международную деятельность парламентариев.
На зарплаты депутатам и их помощникам в смете предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. Расходы на обновление парламентского телевидения составят 344 миллиона, взносы Госдумы в международные организации оцениваются в 76,8 миллиона рублей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что по итогам 2017 года нижняя палата парламента сэкономила 706,32 миллиона рублей. Из них 55,5 миллиона удалось сэкономить на зарплатах — во многом благодаря пропускам заседаний, которые парламентарии должны оформлять за свой счет, а также штрафов за прогулы в размере 60 тысяч рублей. Еще 46 миллионов в 2017 году депутаты сэкономили на заграничных поездках, а 24,4 миллиона — на VIP-зонах в аэропортах. Больше всего сохранить денег удалось благодаря госзакупкам — 130 миллионов.
Комментарии
Да отсохнет рука, себя обделяющая!- подумали избранники, проголосовав за повышение.
Страна которая не хочет кормить своих депутатов, будет кормить чужих (с)
"Расходы федерального бюджета на деятельность Государственной Думы в 2018 году вырастут на 8,4 процента"
Какая там говорите инфляция? И чё так расходы вырастут?
Офигеть! Это же больше бюджета Барнаула!
Чё тварят, чё тварят....
"Не государство платит пенсии, а налогоплательщики. Не государство платит зарплату бюджетникам, а налогоплательщики. МВД, МИНОБОРОНЫ, МИНЗДРАВ и другие органы не имеют своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. У Кабмина, Администрации Президента и всех администраций всех уровней нет своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. Это важно всегда и всем помнить. Это мы содержим своё государство. Это мы за всё здесь платим. Каждая копейка потраченная чиновником - это деньги мои, твои, нас всех. Исключительная роль государства в этом смысле - прозрачное распределение этих денег!" (с)
Стесняюся спросить: а кто устанавливает депутатам такие оклады и такие расходы на их содержание?
Совершенно обоснованная и не такая уж большая сумма. Учитывая тот вклад , который они вносят в жизнь государства. Опять же уровень ответственности и режим работы.
По Конституции, депутаты не несут никакой юридической ответственности за свои публичные высказывания. Такой привилегией обладают ещё только две категории граждан: умалишённые и дети.
"Международная деятельность" это сделки с недвижимостью на Лазурном берегу или открытие счетов в швейцарских банках?