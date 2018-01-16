Министерство труда и социальной защиты предложило освободить от уплаты налога на доход физических лиц ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

Предлагается внести дополнение в статью 217 Налогового кодекса "Доходы, не подлежащие налогообложению".

"Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом ‎"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", — уточняется в проекте закона.

В ведомстве отметили, что выплаты на первого и второго ребенка, положенные малообеспеченным семьям до достижения ребенком полуторалетнего возраста, можно отнести к выплатам социального характера.

С 1 января 2018 года семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума, могут претендовать на получение ежемесячных выплат по случаю рождения первого и второго ребенка, пока он не достигнет возраста полутора лет. Пособия будут отличаться в зависимости от размера прожиточного минимума ребёнка в регионе. В среднем по стране его уровень составит 10 523 рубля в 2018 году и дойдет до 11 143 рублей в 2020 году. Ожидаемое ежегодное количество потенциальных получателей выплаты на первого ребенка может составить около 339 тысяч россиян, на второго — 390 тысяч.