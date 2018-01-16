Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что руководствоваться только добровольным принципом лечения алкоголизма крайне сложно, особенно в малых городах и селах, пишет "Парламентская газета".

"Можно долго ждать, когда человек, страдающий алкогольной зависимостью, созреет сам до того, что ему необходимо лечение. В это время разрушаются семьи, гибнут люди. Поэтому, исходя только из добровольного принципа, очень сложно решить проблему", — сказал Рязанский.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, автор законопроекта об обязательном лечении алкоголизма Николай Говорин сообщил, что инициатива уже проходит "экспертный аудит" в Госдуме и должна быть внесена весной на рассмотрение в парламент.

По его словам, принудительное лечение смогут назначить людям, которые повторно подвергнуты административной ответственности вследствие злоупотребления алкоголем. Будет ли лечение амбулаторным или стационарным, решит наркологическая госкомиссия.

Срок лечения — от трех месяцев до года. Также предлагается установить ответственность за уклонение от обязательного лечения: от штрафа до одного года тюрьмы.

Инициативу уже поддержали ряд экспертов, которые направили свои предложения в адрес разработчиков нового законопроекта.