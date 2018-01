В Сети набирает популярность Twitter-аккаунт, в котором публикуются фотографии привлекательных преступниц, сделанные во время задержания.

В профиле публикуются снимки девушек, задержанных по всему миру. В каждом посте также указывается причина, по которой они попали в полицейский участок. Среди них — вождение в нетрезвом виде, драки, кражи и хулиганство.

failure to remain at scene of accident pic.twitter.com/VQEMiZbHRu

aggravated battery, kidnapping, first degree battery hindering prosecution, and tampering with physical evidence pic.twitter.com/S3jNZd6mag

possession of firearm in committing crime, drug related object for use, marijuana and controlled substance with intent to distribute pic.twitter.com/TEvQscz2Oc