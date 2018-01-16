Отец двоих детей Дэвид Грэхем из Белла-Висты, Арканзас, собирался встретить гостей у себя дома, поэтому решил выкинуть уже засохшую новогоднюю ель, но его собаки успели полюбить хвойное дерево, пишет LIFE.

"Итак, я попросила моего мужа выбросить старую елку во время уборки, и только потом, выглянув в окно, поняла, почему все так долго...", — рассказала супруга мужчины.

Дэвиду буквально пришлось вступить в схватку со своими овчарками, которые не давали ему перебросить дерево через ограду.

За двое суток видео посмотрели 23 миллиона раз.