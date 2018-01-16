Продолжаем знакомить читателей Amic.ru со святочными гаданиями. Сегодня мы покажем, как можно узнать свою судьбу с помощью обычного яйца и стакана воды. Это один из самых древних и очень популярных ритуалов, которые использовали наши предки.
Яйцо всегда имело сакральный смысл, считалось символом жизни, началом начал, а вода — это проводник энергии. Считается, что вода запоминает информацию и хранит ее на протяжении долгого времени.
Важно: для гадания следует использовать воду комнатной температуры. В горячей воде белок просто сварится, а в холодной опустится на дно.
Перед гаданием яйцо надо несколько минут покатать в руках и, прижав к груди, задать волнующий вопрос. Затем разбить яйцо над емкостью с водой, подождать несколько минут и попытаться понять свое будущее по тем фигурам, которые вы увидите в стакане. Подробнее смотрите в нашем ролике.
Самые распространенные символы:
- Гора – преодоление препятствий, карьерный рост, большие результаты;
- Дерево – поддержка со стороны семьи, забота и защита;
- Дом – стабильность, продвижение во всех делах;
- Паук – хитрый, двуличный человек в вашей жизни;
- Кольцо – скорая свадьба;
- Собака – дружеские отношения, помощь;
- Рыба – удача, прибыль;
- Облако – отличные перспективы, отдых в новой стране, радость;
- Часы – успех в делах.
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