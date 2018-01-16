Продолжаем знакомить читателей Amic.ru со святочными гаданиями. Сегодня мы покажем, как можно узнать свою судьбу с помощью обычного яйца и стакана воды. Это один из самых древних и очень популярных ритуалов, которые использовали наши предки.

Яйцо всегда имело сакральный смысл, считалось символом жизни, началом начал, а вода — это проводник энергии. Считается, что вода запоминает информацию и хранит ее на протяжении долгого времени.

Важно: для гадания следует использовать воду комнатной температуры. В горячей воде белок просто сварится, а в холодной опустится на дно.

Перед гаданием яйцо надо несколько минут покатать в руках и, прижав к груди, задать волнующий вопрос. Затем разбить яйцо над емкостью с водой, подождать несколько минут и попытаться понять свое будущее по тем фигурам, которые вы увидите в стакане. Подробнее смотрите в нашем ролике.

Самые распространенные символы: